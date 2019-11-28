مصر | "قطع جثتها بالسيف".. استعجال تقرير الطب الشرعي في قتل "فرارجي" لزوجته بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قطع جثتها بالسيف".. استعجال تقرير الطب الشرعي في قتل "فرارجي" لزوجته بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة مقتل سيدة وتدعى "إرادة" في عقدها الثالث من عمرها على أيدي زوجها ويدعى "كمال" ويعمل "فرارجي" بواسطة السيف وتمزيق جسدها ب40 طعنة، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس "فرارجي" ويدعي "كمال" البالغ من العمر 41 عامًا، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بعد قتل لزوجته "إرادة" بالسيف وتمزيق جسدها 40 طعنة، وذلك لشكه في سلوكها.

اصطحب فريق من النيابة، بجنوب الجيزة، "فرارجي" ويدعى "كمال" في عقده الرابع من العمر، لمسرح الجريمة، بعد تمزيق جسد زوجته بواسطة "السيف" وطعنها 40 طعنة، وذلك لتمثيل جريمته وكيفيه ارتكابها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الشاهد الوحيد نجلتهم" طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، وكان والدهم ترك المنزل لعدة أيام، وفي يوم الواقعة جاء للمنزل ودخل على أسرته بآلة حادة "سيف"، وبدأت نجلتهم تستغيث بالجيران لإنقاذ والدتها، ما دعا الجيران لكسر باب غرفة النوم التي وقعت بها الجريمة، ليجدوا السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة للطعنات التي سددها لها، وبجانبها أداة الجريمة "السيف"

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وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تشريح جثة سيدة ربة منزل في عقدها الثالث من العمر، ذبحت على يد زوجها ويعمل عامل بإحدى المحلات، بواسطة آلة حادة، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة عندما تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها وبها عدة طعنات نافذة بأنحاء جسدها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم ارتكب الجريمة لشكه في سلوك زوجته، حيث إنه تزوج من المجنى عليها منذ 15 عاما ونشبت بينهما خلافات في الآونة الأخيرة جعلته يترك المنزل منذ 5 أيام وحينما عاد قام بارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.