مصر | المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين في "أحداث منشأة القناطر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين في "أحداث منشأة القناطر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكما قضت بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وعدم جواز نظر الدعوى لستة متهمين.

عاقبت الدائرة 3 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة محاكمتهم فى أحداث العنف التى وقعت بمنشأة القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وخالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور.



ووجهت النيابة للمتهم مجموعة من التهم منها عدة حيازة مفرقعات والإتلاف، والتحريض على العنف، العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.