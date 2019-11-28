مصر | 23 ديسمبر.. نظر دعوى استبدال الحارس القضائي لنقابة الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 ديسمبر.. نظر دعوى استبدال الحارس القضائي لنقابة الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، تأجيل نظر دعوى استبدال حارس نقابة الصيادلة لجلسة 23 ديسمبر المقبل، للاطلاع والمستندات.

كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة لصيادلة مصر، وتعيين حارس قضائي على النقابة.

وأقام الصيدلي جابر بسطا اسطفانوس وآخرين، دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، والحارس القضائي للنقابة العامة لصيادلة مصر، والدكتور عبدالناصر بدوي إبراهيم سنجاب، الأستاذ بكلية الصيدلة، ونائب رئيس جامعة عين شمس، طالبوا فيها بعزل الحارس القضائي المعيّن للنقابة بموجب الحكم الصادر في الدعوى 2030 لسنة 2018، واستبداله بالمدعي عليه الثالث.

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وكما أقام المدعون دعواهم تأسيسًا على أن الحارس القضائي المعين من قبل المحكمة لا علاقة له بمهنة الصيدلة، مما ترتب عليه مصادرة الحياة النقابية لأعضاء النقابة في وقت يحتاج فيه أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة إلى توحيد كلمتهم؛ لمناقشة بعض مشروعات القوانين المزمع مناقشتها بالبرلمان المصري، وقد يكون في إقرارها ضرر لمهنتهم، ولهذا وأسباب أخرى تخص نقابتهم تحركت جموع الصيادلة للاجتماع بمقر النقابة يوم الخميس الموافق 22/8/2019، وقد بلغ عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية 294 عضوًا، وبهذا طلبوا مقابلة الحارس اختبأ هو ولجنته، وقد قاموا بإثبات حضورهم بالتوقيع بكشوف، وثابت أمام كل توقيع الاسم ورقم عضوية نقابة الصيادلة، كما أنهم اختاروا من يمثلهم في تحرير محضر إداري بقسم قصر النيل، تحت رقم 3883 لسنة 2019 إداري قصر النيل، وطالب الحاضرون بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة حتى يتسنى لهم مناقشة قضاياهم، وما ألت آلية نقابتهم، والأهم هو تحديد موعد لإجراءات انتخابات المجلس والنقيب، ولما لم يستجب الحارس لطلباتهم قاموا بإنذاره على يد محضر بضرورة الإسراع في تحقيق طلبات الصيادلة المشروعة بتحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة، تطبيقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون نقابة الصيادلة، الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1969.

ولكن السيد الحارس رد على الصيادلة بإنذار يندي له الجبين، مما ورد به من عبارات تشكيك وتكذيب وتهديد ووعيد، متنكرًا لاجتماع الصيادلة، بل والأنكى من ذلك منكرًا عليهم عضويتهم بنقابة الصيادلة، واصفًا كشوف توقيعاتهم بأنها غير معلوم مصدرها ولا أشخاص موقعيها، ويقول مسترسلًا بإنذاره متعمدًا قصد إهانة الموقعين "بأنه ليس من المعلوم صحة نسبة صدور هذه التوقيعات إلى أصحابها، وليس من المعلوم إذا كان هؤلاء صيادلة من عدمه، ولا معلوم إذا كان لهم حق تقديم هذا الطلب كونهم أعضاء بالنقابة العامة لصيادلة مصر لهم حق حضور الجمعية العمومية"، وبآخر إنذاره هدد من اجتمعوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

هذا بالإضافة إلى تحفظات الصيادلة على بعض المصروفات الواردة بالتقرير المالي للسيد الحارس، وحيث إن الصيادلة باجتماعهم يوم 22/8/2019 التقت إرادتهم على اختيار الدكتور عبدالناصر سنجاب، وهو مشهود له من الجميع بالنزاهة والاستقامة والحيدة، وهو المعلن إليه الثالث، الذي لبَّى رغبة الصيادلة، وأبدى موافقته والاستعداد ببذل أقصى جهد، وذلك بعد حكم القضاء على الاستبدال.