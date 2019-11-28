مصر | أحكام بالمشدد لـ44 متهما وبراءة 5 في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحكام بالمشدد لـ44 متهما وبراءة 5 في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف مسجد الفتح".

وعاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، و32 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وكما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 4 متهمين عما أسند اليهم، والزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.