مصر | بـ"الضغط على الباب".. كشف ملابسات سرقة بازار في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الضغط على الباب".. كشف ملابسات سرقة بازار في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة المعادي من "ا.س،ح.ق"، 57 سنة، صاحب بازار كرنفال الكائن العقار 1 شارع 210 دجلة، دائرة القسم ومقيم بذات العنوان باكتشافه كسر باب المخزن الملحق بالبازار وسرقة مبلغ مالي 120 ألف جنيه، 11 حظاظه جلد من داخل المخزن ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالمخزن محل الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "م.م.م.ل" 22 سنة، عامل بالمحل ومقيم مركز 14 شارع محيي الدين البحري دائرة قسم شرطة البساتين، "م.ا.م" 23 سنة، عامل بذات المحل ومقيم 4 شارع عباس مصطفي ـ، دائرة قسم شرطة البساتين، "إسلام طارق عبد الفتاح شعبان" 21 سنة، عامل بذات المحل ومقيم 20 شارع أحمد عزام دائرة قسم شرطة البساتين

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الضغط على الباب "، وأقروا بأنه نظرا لطبيعة عملهم بالمخزن المشار إليه وعلمهم باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية بداخله خططوا لارتكاب الواقعة، وفي سيبل ذلك قاموا بغلق المحل عقب انتهاء العمل وانصرافهم وعادوا في وقت لاحق مرة أخرى وقاموا بالاستيلاء علي المضبوطات المشار إليها وفروا هاربين.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثاني،وأضافوا بإنفاقهم مبلغ مالي 1000 جنيه علي متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة

