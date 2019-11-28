مصر | بـ"كيلو ونص هيروين".. سقوط عصابة "الجزار" في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو ونص هيروين".. سقوط عصابة "الجزار" في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إسقاط واحد من أخطر التشكيلات العصابية لتجارة الهيروين، وعثر بحوزتهم ما يقرب من 2 كيلو هيروين، حال إستقلالهم سيارة بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود للمقدم هاني مندور رئيس مباحث فسم شرطة الوراق، مفادها تكوين "أحمد.ا" الشهير بـ "الجزار"، 50 سنة، "محمود عجوة" وشقيقه "أحمد"، تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وخاصا الهيروين.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والنقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث القسم، والقبض عليهم أثناء إستقلالهم سيارة وعثر بحوزتهم على 4 أسطوانات هيروين و2 كيس بداخلهما نفس المخدر تزن 1.5 كجم، و3 ميزان حساس، و4 هواتف محمولة ومبلغ مالي.

وتمكنت القوات من إقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل ترويجها على عملائها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطارالأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.