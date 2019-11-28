مصر | المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهمين بترويج الهيروين بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهمين بترويج الهيروين بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح نارى بالبساتين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلم.

وجهت النيابة العامة للمتهمين "أحمد.م"، ميكانيكي، و"عبد الرحمن.م"، نجار، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بدون تصريح.