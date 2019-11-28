مصر | النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في واقعة سرقة 120 ألف من بازار بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في واقعة سرقة 120 ألف من بازار بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة، بسرعة التحريات حول 3 متهمين في واقعة سرقة 120 ألف جنيه من داخل بازار في منطقة المعادي للوقوف على النشاط الإجرامي للمتهمين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وإرسال تقرير واف بها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعود البداية تعود بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفادة تلقية بلاغا من "أ. س"، 57 سنة، صاحب بازار باكتشافه كسر باب المخزن الملحق بالبازار وسرقة مبلغ مالي 120 ألف جنيه، 11 حظاظه جلد من داخل المخزن ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من م م، 22 سنة، عامل بالمحل، "م. أ"، 23 سنة، عامل بذات المحل، "إ. ط"، 21 سنة، عامل بذات المحل، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم.

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " الضغط علي الباب " وأقروا بأنه نظرا لطبيعة عملهم بالمخزن وعلمهم باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية بداخله خططوا لارتكاب الواقعة، وفي سيبل ذلك قاموا بغلق المحل عقب انتهاء العمل وانصرافهم وعادوا في وقت لاحق مرة أخرى وقاموا بالاستيلاء علي المضبوطات المشار إليها وفروا هاربين، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثاني،وأضافوا بإنفاقهم مبلغ مالي 1000 جنيه علي متطلباتهم الشخصية.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.