مصر | النيابة تستأنف على إخلاء سبيل محمدين وشقيق ماهر.. و"الجنايات" تنظر القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستأنف على إخلاء سبيل محمدين وشقيق ماهر.. و"الجنايات" تنظر القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر بتدابير احترازية في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل المذكورين بتدابير إحترازية، في الجلسة المنعقدة بتاريخ أمس الأربعاء 27 نوفمبر.

ووجهت النيابة للمتهم تهما بارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

وكانت النيابة العامة قررت فى وقت سابق حبس المتهم هيثم محمدين 15 يوما في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.