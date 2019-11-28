شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع جهاز حماية المستهلك الجديد في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عـلى المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع جهاز حماية المستهلك الجديد في مدينة أسوان، يرافقه الدكـتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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وتفقد «المصيلحي» المقر الجديد لفرع الجهاز، والذي يشمل إدارة للتحريات وإدارة للشكاوى، وشدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، ومنها جهاز حماية المستهلك لما لها من أهمية في ضمان حماية حقوق المستهلكين وصونها.

وأكد الوزير ضرورة استخدام وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات الالكترونية اللازمة لسهولة التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم وحلها فوراً، والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات.

من جهته، أشار الدكتور راضى عبدالمعطي إلى دور الجهاز في تطبيق استراتيجية الحكومة ووزارة التموين في مجال حماية حقوق المستهلكين والتجاوب الفورى مع شكواهم، خاصة أن الجهاز لديه من الأدوات الرقابية والقوانين التي تمكنه من تحقيق ذلك.