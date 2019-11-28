شكرا لقرائتكم خبر عن «استرداد الأراضي»: إزالة التعديات على 420 ألف فدان زراعي و37 مليون متر مربع مباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، رئيس لجنة استراداد أراضي الدولة، ضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضي وأملاك الدولة في كافة المحافظات تحقيقا لدولة القانون، وتأكيدا على عدم السماح باستمرار ظاهرة وضع اليد، مشيرا إلى نجاح قوات إنفاذ القانون في استرداد نحو ٤٢٠ ألف فدان أراضي زراعية و37 مليون متر مربع أراضي بناء متعدى عليها ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات والتي انطلقت في الحادي عشر من نوفمبر الجاري.

وأشار «إسماعيل» خلال إجتماع اللجنة الذي استعرض خلاله تقرير نتائج أعمال موجة الإزالة الرابعة عشر، أن الإزالة تكون للمتعدى ومن يرفض التقنين وسداد حق الدولة، لكن في المقابل فكل مواطن أثبت جدية في الإلتزام بالقانون ورغبة في التقنين يتم التقنين له وفقا للقانون وضوابطه المحددة في هذا الشأن، وهناك بالفعل أكثر من 7500 عقدا صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين في 24 محافظة.

وأشار «إسماعيل» إلى أن هناك بجانب الحالات التي تم تسليم العقود لها أكثر من 53 الف حالة تمت معاينتها، ومنها نحو 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل إصدار العقود، مشيرا إلى أن اللجنة تسير في عملية التقنين بجدية لكن في الوقت نفسه يتم التدقيق في كافة الإجراءات وتطبيق القانون بحسم حرصا على مصلحة المواطن وضمانا لسلامة العقود التي يحصل عليها للتقنين.

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ولفت «إسماعيل» إلى أن حصيلة التقنين بلغت حتى الأن نحو ٨ مليار و٥٠٠ مليون جنيها، وأن اللجنة تتابع كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في المحافظات لتقنين الأراضي، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وكافة جهات الدولة في هذا الشأن.

في السياق، اتخذت اللجنة عددا من القرارات التي تستهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة القادمة منها عقد اجتماعات اسبوعية مع المحافظين ومسؤولي مكاتب التقنين ومديري الأملاك بالمحافظات لمراجعة ما تم من إجراءات للتقنين، بمعدل «3 محافظات كل أسبوع»، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش التي بدأت جولاتها بالمحافظات بتكليف من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات التقنين على أرض الواقع وإنهاء أي معوقات تعطل التقنين.

كما قررت اللجنة إحالة حالات التلاعب التي تم رصدها في بعض عقود التقنين إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة لإتخاذ ما تراه بشأنها، وتكليف المحافظين بمراجعة حالات التسعير التي قدمت بشأنها تظلمات وإحالة أي مسؤول يثبت تلاعبه في التسعير بأي شكل إلى جهات التحقيق المختصة وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك.

ونبهت اللجنة على مكاتب المحافظات بالإلتزام بالضوابط التي تم اعتمادها لرسوم الفحص والمعاينة وإحالة أي مسؤول يخالف الضوابط إلى التحقيق، والتأكيد على كافة المحافظات بالانتهاء من تسليم العقود التي وقعتها إلى هيئة الخدمات الحكومية قبل ٣٠ نوفمبر الجاري لمراجعتها وفقا للقانون والتأكد من قانونيتها مع منح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم للحالات التي تقدمت بالفعل بطلبات تقنين في الوقت المحدد ويرى المحافظ جديتها وتوافر شروط حالة الضرورة بشأنها على أن تعرض تلك الحالات على اللجنة العليا لإعتمادها على أن تكون المهلة المحددة لذلك حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ فقط.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن القرارات السابقة هدفها الإسراع بعملية التقنين وفي الوقت نفسه ضبط العمل بلجان المحافظات وتوحيد الإجراءات ومواجهة أي حالات فساد خاصة وأن مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها، كما أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير في بعض المناطق وبعضها أشار إلى تباين الأسعار في نفس الأماكن مما جعل رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل يؤكد على ضرورة التحقيق في هذه الشكاوى ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوز أو تهاون في حق الدولة.