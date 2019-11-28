شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تنظم دورة «TOT» للعصف الذهني وتطوير مهارات 70 قيادة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة إعداد مدربين (TOT) لعدد 70 من المرشحين من مختلف المحافظات الذين اجتازوا بنجاح اختيار تحديد مستوى إعداد المدربيبن الذي عقده المركز، أغسطس الماضي، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاهتمام بزيادة أعداد المستفيدين من الدورات التدريبية ورفع مهاراتهم وتطوير الأداء في المحليات.

تستمر الدورة، بحسب بيان صحفي، الخميس، لمدة 3 أسابيع وتهدف إلى رفع مهارات المدربين ليكونوا قادرين على الإدارة الجيدة للجلسات التدربيبة وأن تكون لديه القدرة على تصميم البرنامج التدريبي بالكامل، وأن تكون لديه مهارات العرض والتقييم للبرنامج التدريبي وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وتطوير المهارات الشخصية والعلمية لدي المدربين للوصول على صعيد عمله المهني إلى مرحلة الاحتراف والاستفادة منه في تنفيذ دورات للعاملين بالمحليات في المحافظات.

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كما ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة في نفس التوقيت، 3 دورات جديدة الأولى تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي للمديرين والعاملين بمركز المعلومات، وتنمية مهارات المدبرين والعاملين بإدارات الإعلانات والتسويق بالمحافظات إضافة إلى دورة جديدة للغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 120 متدرب من جميع المحافظات.

من جهة أخرى، احتفل المركز، الخميس، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي رقم 12 من الخطة التدريبية للعام الحالي، وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لعدد 108 متدربين من جميع المحافظات، حيث نفذ مركز سقارة 3 دورات هي تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشؤون الإدارية وتنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات إضافة إلى دورة اللغة الانجليزية.

أكد المتدربون خلال حفل الختام استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التنمية المحلية وأيضاً تناول الخبرات مع باقي المتدربين مؤكدين أنهم سيعملون على رفع معدل الأداء في أعمالهم وإحداث تغيرات إيجابية وفقاً لما تم اكتسابه من خبرات إضافية.