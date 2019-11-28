شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لدور الإفتاء تصدر العدد الجديد من «جسور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عددها الثامن من «جسور»، الناطقة باسم الأمانة، لتسليط الضوء على المزيد من القضايا الفقهية والإفتائية في مشارق الأرض ومغاربها، لتواجه التحديات والتحولات الحضارية التي باتت تحيط بالبشرية، وذلك في إطار العرض والتحليل ليقف كل مسلم وعامل في مجال الإفتاء على ما يواجه العالم الإسلامي المعاصر من سيل من الأفكار والعقبات والصعوبات.

وفي افتتاحية هذا العدد يقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم «قراءة في وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي»، يتناول فيها ظهور موجات عاتية من التعسُّف والكراهية والتعصُّب المقيت أعاقت جهود مسيرة الفقه عبر التاريخ، مشيرًا إلى تفاصيل وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي التي صدرت على هامش مؤتمر الأمانة هذا العام، والذي عُقد في منتصف أكتوبر الماضي تحت عنوان: «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي».

وفي باب «منبر المفتين» يستعرض العدد الجديد من «جسور» سطورًا من حياة «المفتي النقشبندي» الشيخ أحمد كفتارو، مفتي سوريا الأسبق، الذي حاز الدكتوراه الفخرية في الدعوة الإسلامية، وتقلَّد وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر عام 1998، وله الكثير من الإنجازات في مجال الإفتاء.

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كما يطرح «المؤشر العالمي للفتوى» في هذا العدد 250 قضية فقهية استشرافية ملحَّة، يضعها أمام المؤسسات الإفتائية للبحث والدراسة، وكذلك توصيته بتأسيس وحدة لدراسة القضايا المثارة عبر السوشيال ميديا والاستباق بإصدار فتاوى فيها.

وتنتقل «جسور» إلى باب «رؤى إفتائية»، إذ تستعرض «أثر نموذج المدينة في الفتوى»، وكيف دعا الإسلام إلى التسامح والتعايش الديني مع جميع الناس بمختلف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم، وانتماءاتهم وطوائفهم وأديانهم.

بينما يعرض فريق التحرير في باب «مراجع إفتائية» حقيقة الاجتهاد وشروطه وآلياته التي يتناولها بالشرح والتعريف كتاب فضيلة الدكتور على جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما يتناول العدد الثامن أيضًا في باب «تراث ومعاصرة» تطبيقات إفتائية معاصرة مُستفادة من نموذج المدينة المنورة، ونماذج من فتاوى دار الإفتاء المصرية من بينها «عيادة المريض غير المسلم، تهنئة المسيحيين في عيدهم وغيرها».

وفي شأن آخر سلط باب فتوى أسهمت في حل مشكلة الضوء على أحكام المسلم في بلاد غير المسلمين، ركز فيها على استعراض بعض الفتاوى التي صدرت من دار الإفتاء المصرية بشأن إقامة المسلم في بلاد غير المسلمين وتعامله معهم.