شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد لـ43 متهمًا في إعادة محاكمتهم بـ«أحداث مسجد الفتح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت المحكمة بمعاقبة 31 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد إنهاء العقوبة المقضى بها، كما قضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وبرأت المحكمة 5 متهمين في أحداث العنف بمنطقة رمسيس في محيط مسجد الفتح وقسم الأزبكية والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح»، التي نتج عنها مقتل 44 شخصًا وإصابة 59، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وخالد سلامة.

كانت محكمة النقض أيدت الأحكام الصادرة حضوريًا على المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة والسجن 10 سنوات.

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كان المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات دعوة الإخوان الإرهابية للتجمهر أمام مسجد الفتح واستجابت العناصر التابعة لها، ونظمت مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء وتجمهروا في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم تدنيس المسجد وتخريب وتعطيل إقامة الصلاة والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، فضلا عن إضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وتحمل القضية رقم 8615 لسنة 2013 الأزبكية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 والتي وقعت خلال يومي 16و17 أغسطس 2013.

ووجهت النيابة إلى المضبوطين اتهامات بأنهم في يومي 16 و17 أغسطس 2013 بدائرة قسم الأزبكية، دبروا تجمهرًا مكونًا من أكثر من 5 أشخاص والذي من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت عدة جرائم.

كانت محكمة الجنايات في 18 سبتمبر 2017 الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قضت حضوريًا بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد وغيابيا على 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

وعاقبت المحكمة 216 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا، وحدثين بالسجن 10 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة 52 بينهم إبراهيم حلاوة، الحاصل على الجنسية الأيرلندية.