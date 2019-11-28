شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: اختيار أفضل العناصر من المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، أن الموسم الماضي شهد نجاحا متميزا بالتنسيق مع قطاع الشئون الإدارية لوزارة الداخلية، وكذلك يتم التنسيق مع مصر للطيران.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى لتكريم أعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات بالوزارة ومديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الإشراف من القيادات تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم الماضي والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الاجتماعى وذلك بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن.

وأضاف أيمن عبد الموجود ، أنه تم اختيار أفضل المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامة زوار بيت الله فى المملكة العدلية فى ظل حرص الوزيرة على دعم المؤسسة طوال الوقت لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.