مدير عام منظمة المرأة العربية تُشارك فى الدورة التاسعة للجنة المرأة بعمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى حول: "التقدم المُحرز في إعلان ومنهاج عمل (بيجين) بعد خمسة وعشرين عاماً على اعتمادهما"، الذى عقدته لجنة المرأة بالإسكوا في دورتها التاسعة صباح اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بعمّان - المملكة الأردنية الهاشمية.
استعرضت هذه الدورة التقدم المُحرز في تنفيذ أنشطة الأمانة التنفيذية المتعلقة بالمرأة منذ الدورة الثامنة للجنة، وتابعت تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، كما استعرضت عدداّ من الأوراق الفنية حول مجالات الاهتمام الخاصة بـ (بيجين) وأنشطة التعاون الفنى.
كما تم تسليط الضوء على موضوع "المساواة بين الجنسين وخطة التنمية المستدامة لعام "2030، وعرض الخطة البرنامجية المقترحة للإسكوا لعام 2020 فى مجال النهوض بالمرأة.
وصرحت الدكتورة فاديا فى كلمتها أنه يجب على الجميع مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل من أجل حصول المرأة على كافة حقوقها فى مختلف المجالات.
ومن المقرر أن تُدير المديرة العامة خلال أعمال اليوم حلقة نقاش حول: "التكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين فى المنطقة العربية".
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