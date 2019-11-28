شكرا لقرائتكم خبر عن الأديرة القبطية تغلق أبوابها أمام الزوار باستثناء الجمعة والأحد بعد بدء صوم الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأديرة القبطية فى إغلاق أبوابها فى وجه الزوار، وهو إجراء كنسى متبع فى أيام الصوم إذ يتفرغ الرهبان للعبادة والصلوات والتسابيح.

تفتح أبواب أديرة وادى النطرون وبعض أديرة الزيارات مثل دير السيدة العذراء بدرنكة أيام الجمعة والأحد للزيارات وصلوات القداس فى تلك الأيام التى يحرص فيها الأقباط على الصلاة فى الأديرة بينما تغلق أديرة الراهبات أبوابها نهائيا ولا تستقبل أي زوار في فترات الصوم المقدسة ومن بينها دير الأمير تادرس بحارة الروم، ودير مارجرجس بحارة زويلة.

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بدأ الأقباط الثلاثاء الماضي صوم الميلاد وهو صوم من الدرجة الثانية إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية وينتهي الصوم بعيد الميلاد المجيد.