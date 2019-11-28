شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أعمال الإنشاءات الجارية فى سوق التونسى الجديد بالبساتين الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلاً للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلى بالبساتين فى المنطقة بين مقابر التونسى ومقابر الإمام الشافعى، التى يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وطالب المحافظ خلال الجولة القائمين على إنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطنى السوق القديم والقضاء نهائياً على العشوائية الموجودة به.

وأشار المحافظ إلي أن سوق التونسي الجديد الجارى انشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

حيث وفرت المحافظة موقع بديل لسوق التونسى القديم بالمنطقة الصناعية بحى البساتين على مساحة أكثر من 50 ألف م2 تقريباً وروعى عند اختيار الموقع الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصاً علي البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا تبعد إلا حوالى 1 كم عن الموقع القديم، كما أنها تتصل بطريق الاتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة وسيخصص الموقع لنقل 4 أسواق هى سوق الأثاث المستعمل وسوق أسفل كوبرى التونسى وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال إقامة 5 مبانى كمرحلة أولى يتم الانتهاء منها خلال شهرين، وأما المرحلة الثانية فتقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد بعد نقل المحطة القديمة لمنطقة أخرى للاستفادة من هذه المساحة فى توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها إلى مظلة تحتوى مبنى أرضى ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات.

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وأصدر المحافظ تعليماته برفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين بعرض 30 متر ليعمل كمحور رئيسي رابط بالاتوستراد فور انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحى 600 مل الجارى العمل به وأوشك على الانتهاء.

وأكد المحافظ على تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه، وكذلك إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما سيتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من وضع تصور شامل لتشغيل السوق وكيفية إدارته ومراقبته وعمل دراسة مرورية لكيفية التعامل مع الكثافات المتوقعة حول السوق.