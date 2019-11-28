شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستقبل سفير إسبانيا لتأكيد مشاركة مصر فى مؤتمر تغير المناخ بمدريد والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على المشاركة والعمل على إنجاح المؤتمر الذى يعد خطوة هامة لصالح جميع الأطراف وفرصة حقيقية للتواصل للخروج بنتائج حقيقية على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
من جانبه أوضح السفير الإسبانى أهمية مشاركة مصر فى هذا المؤتمر فى ظل الدور الحيوى تلعبه فى مسار مفاوضات تغير المناخ خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، مؤكدا أن قضية تغير المناخ أصبحت ملحة للعالم كله ونهدف لرفع الوعى بالقضية وتقبل المواطنين حول العالم لها والتفاعل معها، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر ستضم لقاءات بالمجتمع المدنى لدفعهم للعمل على محور رفع الوعى.
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