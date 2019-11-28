شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا دانيال يعقد اجتماعا مع كهنة سيدنى بعد شكاواهم للبابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الانبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، اليوم الخميس صلوات القداس الإلهى بالكنيسة القبطية فى سيدنى بمشاركة الأنبا بيمن رئيس لجنة الأزمات فى المجمع المقدس وحضور كهنة إيبارشية سيدنى، بعدما أوفد البابا تواضروس الأسقفين للتحقيق فى شكاوى تقدم بها كهنة إيبارشية سيدنى وشعب الكنيسة على السواء بسبب مشكلات رعوية وإدارية مع الأنبا دانييل أسقف سيدنى.

ومن المنتظر أن يرفع الوفد الباباوى تقريرا للبابا تواضروس بعد الاستماع لآراء الكهنة وأراخنة الكنيسة فى هذه الإيبارشية كبيرة العدد وشاسعة المساحة فى الوقت نفسه.

الجدير بالذكر، إن الكنائس القبطية فى استراليا تعانى من بعض المشاكل والأزمات بدأت باستقالة الأنبا سوريال أسقف ملبورن، ثم إيفاده للخدمة كمعاون للأنبا سرابيون بكاليفورنيا، بينما تعود الخلافات بين أسقف سيدنى وشعب الكنيسة لزمن البابا شنودة الذى أصدر قرارا بإيقاف أسقف سيدنى عن العمل إلا إنه عاد مرة أخرى بعدما قرر البابا تواضروس فى بداية عهده إعادة بعض من الأساقفة الموقوفين للخدمة.