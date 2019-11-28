شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالرى لبحث تطوير نماذج التنبؤ بفيضان نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور هشام بخيت، مساعد الوزير لشئون المياه العابرة والدراسات والبحوث، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بخصوص متابعة موقف الدراسات الخاصة بوحدة المحاسبة المائية وتطوير نماذج التنبؤ بفيضان نهر النيل.

قالت الدكتورة إيمان سيد، إن نماذج التنبؤ بالمناخ التى يعتمد عليها بالمركز يتم تدقيقها أوﻻً بأول كما أنها تتفق مع المعايير العلمية العالمية بالإضافة إلى قاعدة المعلومات والبيانات المتوفرة لديه علي مدار 150 عامًا وتتعلق بفيضان النيل، علاوة علي مراجعة الخرائط بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة نظرا لطبيعة التقلبات الجوية وصعوبة ثبات العناصر المناخية، وذلك بفريق من المتخصصين بالمركز في مجال الأرصاد الجوية حاصلين على دراسات عليا من جامعه القاهرة، ﻻفتةً إلى أن المركز يتعاون مع مراكز المناخ العالمية بألمانيا وإنجلترا والوﻻيات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن المركز يحدد شدة الأمطار المتوقعة على البلاد بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.

وأكدت مدير مركز التنبؤ بوزارة الرى، أن البيانات التى تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسى الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات ليتمكن مهندسى الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، علمًا بأنه يتم متابعة التحديث فى الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومى نظرا للتغيرات السريعة فى العوامل المناخية.