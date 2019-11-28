شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتور شوقى علام تقديراً لدوره في مواجهة الأفكار الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - خالد الطوخى يوجه الشكر الى فضيلة المفتى ويهديه "درع الجامعة"وسط حفاوة بالغة واستقبال حافل لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة الشكر الى فضيلة المفتى على تشريفه الجامعة ومشاركته فى الندوة التى أقيمت تحت عنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا» بحضور قيادات الجامعة وفى مقدمتهم الدكتور محمد العزازاى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والإعلامى محمد فودة المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الأمناء ونخبة من الأساتذة والطلاب والاعلاميين وأهل الفكر والمثقفين .. وأعرب الطوخى عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة مؤكداً انها زيارة مهمة تأتى فى توقيت شديد الحساسية خاصة وسط انتشار العديد من الأكاذيب والشائعات التى يشنها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى من اجل إسقاط الوطن مشيراً الى اننا اليوم فى اشد الحاجة الى وضع أمورنا الدينية في نصابها الصحيح مؤمنين بالوسطية والسلام

وفى ختام الندوة أهدى خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا درع الجامعة لفضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام تقديراً لدوره الرائد في مواجهة الأفكار الخاطئة ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة.

وصافح فضيلة المفتى مجموعة من الطلاب المشاركين فى الندوة والذين أعربوا عن سعادتهم بوجوده بينهم و حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه وتوجيه العديد من الاسئلة حول صحيح الدين ووسطية الاسلام.

وأكد رئيس مجلس الأمناء خلال كلمته بهذه الندوة التثقيفية التى اقيمت في مقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر أن هذه الشائعات تقف وراءها دول، ونعلم أن الحرب التى نخوضها ضد الإرهاب هو إرهاب فكري في المقام الأول.

Advertisements

وتابع الطوخي هناك موجات كثيرة أصابت مجتمعنا خاصة فئة الشباب وهي الإلحاد وبسبب الأفكار الخبيثة التي تتسلل إليهم استطاعت أن تتغلب عليهم وتتلاعب بعقولهم وغيرت طريقهم.

من جانبه رحب الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بزيارة مفتي الجمهورية ومشاركته فى هذه المدوة المهمة بالجامعة قائلًا:"إن زيارتكم سوف تسهم في توضيح العديد من الأمور الصحيحة لطلابنا حول الأكاذيب التي انتشرت مؤخرًا".