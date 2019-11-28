شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: المسافة بين الصفوف فى صلاة الجماعة يحددها العُرف والان مع تفاصيل الخبر
قالت دار الإفتاء "هل تعلم أن المسافة بين الصفوف فى صلاة الجماعة يُرجع فى تحديدها إلى العُرف؛ لأنها لم تحدد بقدرٍ معين، وإن كانت المقاربة بين الصفوف مستحبة؟.
وأضافت دار الإفتاء فى تعليقها على أسئلة المتابعين: "المسافة بين الصفوف ليس لها مقدار معين يعنى نترك متر مثلا بين الصف والصف المسافة يتم تقديرها على حسب المتعارف عليه بين الناس، ففى المساجد الكبيرة مثلا ممكن تكون المسافة بين الصفوف أكبر من المسافة فى المساجد الصغيرة، لكن قرب الصفوف أفضل ومستحب".
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