شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران المدني تطالب الخطوط السعودية بمنع سفر المعتمرين بدون الباركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، خطابا إلى المدير الإقليمي للخطوط الجوية السعودية في مصر بمنع سفر المعتمرين المصريين إلي السعودية بدون الحصول على "الباركود" الخاص بالسفر لأداء مناسك العمرة .

وطالب الحفني في خطابه الخطوط السعودية، بعدم إصدار أى تذاكر سفر للمصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة إلا من خلال بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، بإنشاء بوابة للعمرة المصرية وعدم إصدار بطاقة صعود للمعتمر إلا بعد التأكد من حصوله علي الباركود من بوابة العمرة المصرية.

وأكد رئيس السلطة أنه حال عدم وجود الباركود الخاص بالبوابة مع المعتمرين، يتم إخطارهم بالتوجه لمكاتب وزارة السياحة المتواجدة بصالات السفر، وذلك للقيام بتوجيههم لشركات السياحة المصرح لها بإصدار الباركود الخاص ببوابة العمرة.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولي، رفضت سفر 38 معتمرا كانوا في طريقهم الي السعودية لأداء مناسك العمرة، منهم 18 معتمرا كانوا علي الخطوط الجوية السعودية و 5 معتمرين علي شركة خاصة للطيران، و 15 معتمرا كانوا علي رحلات مصر للطيران.