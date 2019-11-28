شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: فتح التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات للموسم المقبل مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجليس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، أنه سيتم الاستعداد مبكرا لموسم الحج المقبل وسيتم البدء فى فتح باب التقدم لتسجيل بيانات المشرفين الراغبين فى خدمة حجاج الجمعيات لاختيار أفضل العناصر للإشراف اعتبارا من شهر ديسمبر، كما سيتم فتح باب التقديم للمواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات للموسم القادم اعتبارا من شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى لتكريم أعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات بالوزارة ومديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الإشراف من القيادات تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم الماضي والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، التى حضرتها غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن .

وأكدت الوزيرة أنه سيتم أيضا تنظيم 4 مستويات لحج الجمعيات خلال الموسم المقبل وفقا لبعد مسافة الفنادق المخصصة لإقامة حجاج الجمعيات من الحرم، لافته إلى أن المؤسسة استطاعت على مدار 6 سنوات الماضية أن تحقق إنجاز كبير فى تنظيم حج الجمعيات وكذلك تنظيم الحج لاعضاء البعثة الرسمية والعديد من مؤسسات الدولة حيث تم تنظيم الحج لأكثر من 75 الف حجاج من أعضاء الجمعيات على مدار 6 سنوات الماضية.



احتفالية تكريم بعثة الحج (1)



احتفالية تكريم بعثة الحج (2)



احتفالية تكريم بعثة الحج (3)



احتفالية تكريم بعثة الحج (4)



احتفالية تكريم بعثة الحج (5)



احتفالية تكريم بعثة الحج (6)



احتفالية تكريم بعثة الحج (7)



احتفالية تكريم بعثة الحج (8)



احتفالية تكريم بعثة الحج (9)



احتفالية تكريم بعثة الحج (10)



احتفالية تكريم بعثة الحج (11)



احتفالية تكريم بعثة الحج (12)



احتفالية تكريم بعثة الحج (13)

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احتفالية تكريم بعثة الحج (14)



احتفالية تكريم بعثة الحج (15)



احتفالية تكريم بعثة الحج (16)



احتفالية تكريم بعثة الحج (17)



احتفالية تكريم بعثة الحج (18)



احتفالية تكريم بعثة الحج (19)



احتفالية تكريم بعثة الحج (20)



احتفالية تكريم بعثة الحج (21)



احتفالية تكريم بعثة الحج (22)



احتفالية تكريم بعثة الحج (23)



احتفالية تكريم بعثة الحج (24)



احتفالية تكريم بعثة الحج (25)



احتفالية تكريم بعثة الحج (26)



احتفالية تكريم بعثة الحج (27)



احتفالية تكريم بعثة الحج (28)



احتفالية تكريم بعثة الحج (29)



احتفالية تكريم بعثة الحج (30)