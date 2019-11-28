شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين والمشدد 7 سنوات لـ 5 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ 31 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 3 أخرين والبراءة لـ 5 متهمين ، في إعادة إجراءات بأحداث "عنف مسجد الفتح".

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وخالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور.

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جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.