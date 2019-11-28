شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين للسفير المصرى: مصر عمق العروبة وسياج أمنه واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين ، أن جمهورية مصر العربية الشقيقة هي عمق العروبة وسياج أمنه واستقراره، وتشهد بذلك المواقف البطولية التي سطرها أبناء مصر الأبطال للذود عن العروبة عبر الأزمان المتعاقبة، منوها بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أشار للتميز الذي تحظى به العلاقات البحرينية المصرية على مختلف الصعد، وأهمية مواصلة البناء على ما تم إنجازه في مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين بما يعكس الحرص والاهتمام الذي يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك لدى لقائه بقصر القضيبية اليوم بالسفير المصرى ياسر شعبان لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة، حيث رحب بالسفير المصري الجديد، متمنيا للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات بما يلبي التطلعات ويعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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وخلال اللقاء، تم استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بدعم العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر، ومواصلة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.