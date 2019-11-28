شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: الدعم العربي للبنان يجب أن يعالج الوضع الاقتصادى المتردى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، عبر حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر، إن الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة.
ودعا "عون" اللبنانيين للعمل معًا للخروج من الأزمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين، مشيرا إلى أن الدعم العربي لـ"لبنان" يجب أن يُترجم في خطوات عملية بالنسبة إلى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.
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