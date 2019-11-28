شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للبترول» تطلق حملة في مواقعها للتوعية بالسلامة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس الشركة العامة للبترول، وقيادات الشركة فاعليات أسبوع السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات في شركات القطاع تمهيداً للإحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل، 5 ديسمبر المقبل.

ووجه «عبدالصادق»، خلال زيارته حقول الصحراء الشرقية، الخميس، على ترسيخ العمل بمبدأ السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل بالمنطقة وتوعية العاملين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تأدية المهام الوظيفية للحفاظ على أرواحهم من أي خطر ينتج أثناء العمل، قواعد السلامة والصحة المهنية نصب أعينهم.

Advertisements

وشكل فريق عمل من مساعدى رئيس الشركة والقيادات العليا، وجرى التاكيد في مواقع العمل المختلفة على أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر لتصل إلى «صفر» إصابات و«صفر» حوادث.

وقام قطاع السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بتنظيم محاضرات توعية بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وعرض بعض الفيديوهات الخاصة ببعض الحوادث والدروس المستفادة منها وتنظيم تجارب إطفاء ومراجعة جميع أنظمة السلامة والإطفاء بمواقع الشركة المختلفة.

وشدد رئيس الشركة على رفع الوعي لدى العاملين بالشركة وتنمية قدراتهم وآدائهم من خلال التدريب الفعال على إشتراطات السلامة والصحة المهنية لأن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من العوامل الرئيسية المساهمة في تنمية ونمو الإقتصاد الوطني.