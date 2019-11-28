شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات «أولى ثانوي» الورقية آمنة من التسريب.. ودرجاتها محسوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الاول الثانوي ستعقد في الفصل الدراسي الأول ورقيا، وستكون بدرجات محسوبة، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية، وستكون درجاتها محسوبة وبنظام الكتاب المفتوح.

أضاف «شوقي»، في تصريحات’، الخميس، أن الوزارة كان في استطاعتها أن تعقد امتحان الترم الأول للصف الاول الثانوي إلكترونيا عبر التابلت، ولكن حرصنا أن نمنح أبناءنا في الصف الاول الثانوي فرصة للتعود على أجهزة التابلت قبل تطبيق امتحان عليها.

تابع الوزير أن «الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي بلا درجات»، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي هو تدريب هذه الدفعة على استخدام التابلت في الامتحان، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.

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وأكد الوزير أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الاول الثانوي يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب، قائلًا: «بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الأول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب على جو الامتحان الالكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب والتعود على حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته».

وردا على الاستفسارات الخاصة بالخوف من تسريب امتحانات أولى ثانوي الورقية، أكد «شوقي» أنه سيتم تأمين الامتحانات من قبل المدارس والمديريات التعليمية جيدا، مطالبا أولياء الأمور بعدم القلق من هذه النقطة، معقبًا: «نحن نعمل على مدار الساعة، ولا يمكن أن يتخيل أحد حجم العمل المطلوب».

أضاف الوزير: «نحن مكلفون بحل قضايا كثيرة ومعقدة، ودفع تكلفة الملكية الفكرية، وإنجاز عمليات إنتاج المواد الرقمية ومراجعتها في آن واحد».

وعن بنك المعرفة المصري، أكد الوزير أنه تم تحميل كافة المناهج التعليمية عليه لخدمة طلاب مصر، مشيرًا إلى أن المشكلة فقط في مواد اللغات لان مشكلتها تكمن في الملكية الفكرية، وقال الوزير: «نعمل على هذا الموضوع على قدم وساق».