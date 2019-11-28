شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية مجرية بقصر الاتحادية لبحث ملفات المياه والهجرة ومكافحة الارهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره المجرى يانوش آدير، الخميس، قمة مصرية مجريه بقصر الاتحادية، بحث خلالها الرئيسان مجموعة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتنظيم الاستفادة من المياه، فضلا عن زيادة التعاون التجارى وتبادل مواقف التاييد امام المحافل الأوروبية.

واستعرض السيسي وآدير، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان عقب جلسة المباحثات المغلقة والأخرى الموسعة، ماتم التوصل له، ووجه الرئيس المجري الشكر للرئيس على الدعوة الكريمة لزيارة مصر، مشددا على أن هناك أعضاء بالوفد المجري لأول مرة يزورون مصر، مؤكدا أن أي إنسان دارس للتاريخ يدرك ويعلم أن تاريخ مصر عريق، وهذا ما شعرنا به خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأضاف آدير، خلال المؤتمر الصحفي، أن العلاقات بين البلدين تحسنت كثيرا، حيث أن لقاء اليوم هو الثالث بين البلدين في آخر عامين.

وأشار إلى أنه وجد أنه منذ 13 عاما لم يزر رئيس جمهورية للمجر مصر، مشددا على أن مناقشاته مع الرئيس السيسي تناولت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أن كل منتدى يذكر فيه الإرهاب ومكافحة الإرهاب لا يمكن بدون مصر، كما أنه لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية بدون مصر، فأوروبا لديها مصلحة كبيرة في نجاح مصر في مكافحة الإرهاب، كما أن مصر استطاعت إيقاف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح رئيس المجر أنه تحدث مع الرئيس السيسي عن التعاون الاقتصادي، فكلا البلدين لديهما فرصة للتعاون ،خاصة في مجال المياه، حيث أن القرن الـ21 هو قرن المياه، ومن ثم فهناك فرصة للتعاون في مجال المياه، حيث أن الزيادة السكانية تتطلب زيادة في المياه والمجر جاهزة للتعاون في هذا المجال.

وأكد آدير أن المجر كانت تصدر لمصر قطارات، حيث يوجد قطار في مصر يطلق عليه المجري، مشددا على أن النية السياسية موجودة للتعاون ونستطيع بعد عام أو عامين أن نتحدث عن نتائج ونجاحات كبيرة في مجالات عديدة بين البلدين.