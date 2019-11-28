شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء المحافظين الجدد لعرض رؤيتهم للتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الادارة المحلية بطلب إحاطة عاجل من أجل استدعاء المحافظين الجدد ووزير التنمية المحلية من أجل عرض برامجهم لتطوير محافظاتهم.

أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة «134» من الدستور والمادة «198»من اللائحة الداخلية يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية حول أهمية التعرف على برامج ورؤى المحافظين من أجل النهوض وحل المشاكل والرؤية المستقبلية من أجل التنمية لكل محافظة على حدا.

وتابع النائب أن عرض رؤيتهم يأتي على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خصوصاً بعد صدور حركة المحافظين الاخيرة، وحلف المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية، على أن تصل رؤى المحافظين إلى لجنة الإدارة المحلية للتعرف على تلك الخطط والبرامج ومدى تطابقها للواقع وبرامج متابعتها، وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية.