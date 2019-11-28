شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تتقدم في 7 تخصصات ضمن تصنيف التايمز البريطاني 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تفوق الجامعة في 7 تخصصات علمية دفعة واحدة، ضمن تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات لعام 2020.

وأوضح «الخشت» أن الجامعة ظهرت في تصنيف التايمز البريطاني عام 2017 في تخصص واحد فقط من 11 تخصص، وفي عام 2018 و2019 ظهرت الجامعة في 7 تصنيفات هي: الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (العلوم الطبية والصيدلية)، وعلوم الكمبيوتر، وعلوم الحياة، وعلوم الفيزياء، والهندسة والتكنولوجيا، والأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية.

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أضاف أن الجامعة تقدمت 150 مركزًا في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020 مقارنة بعام 2018، حيث جاءت الجامعة في تخصص الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (علوم الطب والصيدلة والصحة)، ضمن الفئة من 126- 150 وفي تخصص علوم الكمبيوتر جاءت ضمن أفضل 251- 300 جامعة على مستوى جامعات العالم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي ظهرت في التصنيف في تخصص التجارة والاقتصاد، واحتفظت بمكانتها في التخصصات الأخرى.

وأكد "الخشت" أن جامعة القاهرة تسير بخطى جادة وسريعة نحو التحول لجامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، بما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية، وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويين الوطني والدولي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية في تطوير الجامعة والارتقاء بسمعتها الدولية وتقدمها في التصنيفات العالمية.

واستطاعت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميًا في تصنيف «شنغهاي» 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيف كيو إس (QS) البريطاني للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، في التصنيف الهولندي «ليدن Leiden» وتصدرت الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، وقفزت 176 مركزًا دفعة واحدة في ستة أشهر.

واحتفظت الجامعة بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452، كما تقدمت 14 مركزًا في تصنيف Scimago الإسباني للجامعات لعام 2019 محققة المركز الأول مصريًا.