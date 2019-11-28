شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات المتعثرة بالخصوص والمحطة الوسيطة بشبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الخميس، عقب تجديد الثقة بها في حركة نواب المحافظين أمس، جولة تفقدية لعدد من مدن المحافظة، حيث بدأت بتفقد المشروعات المقامة والمشروعات المتعثرة بمدينة الخصوص، كما تفقدت المحطة الوسيطة والحملة الميكانيكية، ثم التوجه لشارع الصرف الصحي بناء على شكاوى المواطنين ووضع تصور لحل مشاكلهم.

كما تابعت أعمال مشاريع المياه والصرف الصحي وشارع ترعه الإسماعيلية لمناقشة تصور عمل كورنيش بالتعاون مع شركات البترول من خلال الإنتاج الحربي.

كما تم التوجه لحي شرق شبرا الخيمة، لتفقد المحطة الوسيطة لحي شرق شبرا الخيمة.