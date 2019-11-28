شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: استمرار المواصفات الفنية لامتحانات طلاب الدمج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم من الناحية الفنية على أن يظل العمل بمواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج كالعام السابق دون أي تغيير.
كان مديرو عموم تنمية المواد الدراسية المختلفة طالبوا خلال اجتماع عقد في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، الخميس، بتأجيل تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية على بدايات المراحل التعليمية المختلفة بالصفوف الرابع الابتدائي والاول الاعدادي والاول الثانوي إلى العام الدراسي المقبل 2020/2021.
وأوضح مديري عموم تنمية المواد الدراسية أن طلبهم يرجع لضيق الوقت والحاجة لعمل مواصفات امتحانية وتدريب الطلاب عليها.
وأرسلت الوزارة خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية لإخبارهم بالموافقة على هذا القرار، بموافقة وتوقيع كل من الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الادارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، والدكتور عبدالستار شعبان، مدير عام تنمية التربية الخاصة، واسامة سويد، مدير إدارة التربية الخاصة.
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