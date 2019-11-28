شكرا لقرائتكم خبر عن «إذاعة الأغاني» تحيي ذكرى رحيل شادية بعرض أشهر أغانيها اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق محمد نوار، رئيس الإذاعة، على إحياء ذكرى رحيل صوت مصر شادية، والذي قدمه له شريف عباس، مدير عام إذاعة الأغاني، والذي يذاع، اليوم الخميس.

وتقدم إذاعة الأغاني، يوم حافل بأجمل أغنيات شادية على مدار مسيرتها الفنية، وأشهر أغاني أفلامها، وأغاني حفلاتها، وأغنيات الدويتو التي شاركها الغناء نجوم زمن الفن الجميل فريد وحليم وفوزي وكمال حسني.

وحرصت إذاعة الأغاني في اختيارها لأغنيات شادية في ذكرى رحيلها على التنوع في تقديم كل الألوان الموسيقية، التي أبدعها كبار الملحنين الذين تعاملوا مع شادية، وعلى رأسهم محمود الشريف، ومنير مراد، ومحمد عبدالوهاب، وبليغ، وغيرهم من القامات الموسيقية.