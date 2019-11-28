شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: الديوان العام مكدس بالموظفين وبعضهم بلا عمل حقيقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجديد على العودة للمحافظة بعد حلف اليمين مباشرة، وتواجد مبكرا في مكتبه بالديوان العام لاستقبال المهنئين بمنصبه الجديد خاصة أنه كان يشغل منصب السكرتير العام بالمحافظة منذ ثلاثة شهور فقط.

وقال للمهنئين من للعاملين بالديوان العام ووكلاء وزارة المديريات ورؤساء الوحدات المحلية: «أنا فخور بتشريفي بتولي مسؤولية محافظة الدقهلية لأنها محافظة عريقة وأهلها طيبين وأنا لمست فيهم الجدية والطموح وحب الوطن خلال فترة عملي كسكرتير عام، أمامنا تحديات كبيرة وكانت أهم توجيهات الرئيس هي إرضاء المواطن من خلال تقديم خدمة مميزة له».

وتابع «الرئيس حثنا على العمل كفريق عمل، ولذلك أنا هاشتغل معكم بروح الفريق حتى ينعكس هذا الأداء على المواطنين بخدمات مميزة».

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وأشار إلى أنه سيستكمل هيكلة الديوان العام ومواجهة الفساد وهي الملفات التي بدأ العمل بها كسكرتير عام من خلال إنشاء لجنة للهيكلة وإدارة لمكافحة الفساد، واصل: «هنكمل اللي بدأناه لأن الديوان العام مكدس بالموظفين وبعضهم بلا عمل حقيقي والدولة تهتم بهيكلة موظفي الحكومة والاستفادة منهم، كما أن ملف الفساد ينال اهتمام رئاسي ويحتاج للجميع أن يعمل فيه».

ووجه «مختار» رسالة لأبناء محافظة الدقهلية قائلا «أنا أنزل لكل الناس وأسمع لأكبر وأصغر مواطن ومكتبي مفتوح لكم على مدار الساعة وأي مقترح يخدم المحافظة سوف أبدأ فيه فورا».

وأشار إلى أن الرئيس وجه للمحافظين الجدد بالاهتمام بملف البيئة والتعليم والصحة وقال «الحاجات دى في أولوياتنا طبعا لكن محافظة الدقهلية تحتاج الكثير من الخدمات والمشروعات وسوف نستكمل مشروعات الدولة بها وسنضيف عليها ما يحقق آمال المواطنين».