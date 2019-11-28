شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد الجايكا اليابانية لبحث التعاون التعليمي والبحثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع يوشيفومي أومورا ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون في المجالات التعليمية والبحثية المختلفة، بحضور الدكتور على عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتورة رشا عمار مدير مستشفي أبوالريش الياباني.

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وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور محمد الخشت، عن سعادته بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية، لفتح ودعم كافة مجالات التعاون بين الجامعة واليابان دون قيود.

وقال رئيس الجامعة، أن ملفات التعاون بين جامعة القاهرة والجايكا خطت مراحل كبيرة خاصة فيما يتعلق بمجال الطب والتمريض، مثل العيادات الخارجية في مستشفى أبوالريش الياباني، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على ترخيص البناء وانتهاء المشروع في الوقت المحدد له.

ومن جانبه، تطرق السيد يوشيفومي أومورا ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، إلى الحديث عن التعاون مع الجامعة في مجال تقديم منح دراسية للطلاب وطلاب الدراسات العليا في التخصصات المختلفة للدراسة باليابان في عدة برامج مدفوعة بالكامل، مشيرًا إلى رغبتهم في التعاون مع الجامعة في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والموارد البيولوجية ومنع الكوارث والتحكم في الأمراض المعدية والتمريض وإدارة المستشفيات.