شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الخميس، على التجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي.
كانت مصادر مصرفية قد ذكرت أن رئاسة الجمهورية قد قررت تجديد ولاية طارق عامر، محافظاً للبنك المركزي، على أن تنتهي في نوفمبر من عام 2023.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.
يذكر أن طارق عامر سبق أن شغل منصب رئيس البنك الأهلي لمدة 5 سنوات في الفترة من 2008 وحتى 2013.
ونجح «عامر» في ضبط السوق المصرفي والقضاء على السوق السوداء للعملة، كما وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات لم يصل إليها من قبل في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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