شكرا لقرائتكم خبر عن «ضحكة الكادحين».. صاحب تمثال مجدي يعقوب يروي كواليس صناعته خلال 100 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل سنة، تحديدًا في أواخر 2018، استعد الدكتور محسن سليم، مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة، جامعة أسيوط، للعمل على صناعة تمثال من «الطين الأسواني» للدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، وصاحب مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب. أحضر «سليم» أدواته وذهنه كي ينحت تمثالاً للبروفيسور، بتكليف من محافظ أسوان، لكنه تسائل عدة مرات: «كيف يُمكنني أن أنحت تمثالاً لرجل بقيمة مجدي يعقوب؟، فهو إنسان يرسم الابتسامة على شفاه المرضى الكادحين».

«ضحكة الكادحين»، تلك هي الفكرة التي استقرت في رأس «سليم»، بعد أيّام من التفكير، كما يقول لـ«المصري اليوم»: «أحضرت طين أسواني وبدأت العمل على التمثال، عملت قالب ونسخة استغرقت شهر، وبعدين استخدمت مادة الفايبر جلاس، وحدّدت أبعاد التمثال 130 سنتيمتر»، وبالفعل بعد شهرين، ما يُعادل تقريبًا 100 ساعة من العمل، أنجز «سليم» التمثال كاملاً ومُزينًا بابتسامة دكتور مجدي يعقوب الصافية، وانتظر إزاحة الستار عن التمثال.

Advertisements

داخل ميدان مصر للطيران بأسوان، استقر تمثال الدكتور مجدي يعقوب، إذ تغيّر اسم الميدان إلى اسم الجراح العالمي، تجمّع أهالي المدينة الهادئة حول التمثال المنحوت بلون طمي النيل، وأزيح الستار عنه، مساء الأربعاء، بعد عامًا كاملاً من الانتظار، فلم يعرف صانع التمثال أسباب الانتظار، إذ يقول: «التمثال خلص من سنة، لكن تم تأجيل وضعه بسبب الروتين وتأخر المحليات».

تقول الأساطير الشعبيّة إن التماثيل ترفع شأن الشخص في المدينة، لكن محبة أهل أسوان رفعت دكتور مجدي يعقوب على الأعناق، إذ ينادونه باسم «ملك القلوب»، ويبتسمون كلما يرونه في أي مكان، أو يسمعون عن إنجازاته المُتكررة في قلوب الأطفال، كما يروي «سليم»: «الفرحة كانت عارمة في أسوان، وكان تجمع كبير، معرفتش أوصل لدكتور مجدي من كتر الزحام، كان سعيد في لحظة انزال الستار، أجمل حاجة أن الانسان يتكرم وهو حي على قيد الحياة».

تمثال الدكتور مجدي يعقوب في أسوان

«الناس كانوا منبهرين بالتمثال»، يحكي «سليم» عن اللحظات الأولى التي رأى فيها أهل أسوان تمثال دكتور مجدي، الذي وقف صامتًا برفقة ابنته «ليزا» وباقة الورود التي أحضرتها لهُ: «بعد إزاحة الستار، رُحنا مع دكتور مجدي مركز القلب، الراجل ده مبيتكلمش كتير، لكن السعادة كانت باينه عليه، قالي جملة واحدة هفضل فاكرها طول حياتي (أنا سعيد جدًا، أشكرك)».

نحتَ «سليم» العديد من التماثيل طوال سنوات حياته، لشخصيات شهيرة مثل، عمر مكرم، جمال عبدالناصر، محمد منير، عمرو دياب، والدكتورة رتيبة الحفني، لكن تمثال دكتور مجدي يعقوب لهُ مكانة خاصة في قلبه.