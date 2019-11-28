شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يؤكد ضرورة الحوار وتبادل الخبرات الإفريقية في مجال الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ومجموعة من المسؤولين عن الفضاء ببعض الدول الإفريقية، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التعاون المصري الافريقي في مجال الفضاء، والذي سينعكس على تنمية القارة الافريقية في شتى المجالات العلمية والاقتصادية ومواجهة التحديات من اجل توفير حياة معيشية جيدة للشعوب الإفريقية، مشيراً إلى مشاركته الأخيرة في مؤتمر التيكاد بالعاصمة اليابانية طوكيو والذي طرح أهداف وخطط التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء تحقيقاً للتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

وأوضح عبدالغفار أن مصر ملتزمة بدعم وكالة الفضاء الإفريقية من أجل تحقيق أهداف الوكالة وحماية الأقمار الصناعية لدول القارة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية وتغطية القارة بالكامل.

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وأشار الوزير إلى أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث في هذا المجال، والتي ستعمل بالتعاون مع الكوادر الإفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، موجهاً بضرورة تبادل الخبرات بين مسئولي القارة الافريقية من خلال إقامة لقاءات ودورات تدريبية تستهدف تنمية القدرات الافريقية في مجال الفضاء.

ودعا الوزير إلى مشاركة وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الإفريقية في المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي والمزمع عقده في أبريل القادم، ليكون فرصة للحوار وتبادل الخبرات ودعوة وكالات الفضاء الأجنبية، وذلك في إطار مساعي الوزارة لإحراز تقدم في مجال تكنولوجيا الفضاء بمصر والقارة الافريقية.

وتحدث الدكتور محمد القوصي عن دور وكالة الفضاء المصرية في التعاون مع الجانب الافريقي، والعمل على تطوير وتقديم نموذج متقدم لوكالة الفضاء الافريقية من خلال عقد المزيد من اللقاءات وتنمية المهارات وتبادل الخبرات مع الدول الافريقية في مجال الفضاء.

ومن جانبهم، ثمن المسؤولون الأفارقة الدور المصري الرائد في مجال تكنولوجيا الفضاء ونقل كل ما هو جديد في هذا المجال لخدمه أهداف التنمية في إفريقيا، مؤكدين على أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين دول القارة.