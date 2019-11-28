شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: زيادة عدد خريجي التعليم العالي بنسية 5.9% (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل خريجي التعليم العالي خلال عام 2018 ليصل عددهم إلى 569 ألف خريج، مقابل 537 ألف خريج عام 2017، بزيادة نسبتها 5.9%.

وذكر تقرير صادر عن الجهاز، الخميس، ان عدد خريجي الجامعات الحكومية عام 2018 بلغ 406 ألف بنسبة 71.4% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 368 ألف خريج عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 10.6%، فيما بلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة 24 ألف خريج، بنسبة 4.2% من إجمالي الخريجين، بزيادة 6.5%.

وأوضح التقرير ان عدد خريجي المعاهد العليا الخاصة بلغ 85 ألف خريج بنسبة 14.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 92 ألف خريج عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 7.9 %.

وبلغ عدد خريجي الاكاديميات نحو 7 آلاف خريج عام 2018 بنسبة 1.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي، فيما بلغ خريجي المعاهد الفنية (حكومية ـ خاصة) 48 ألف خريجي عام 2018 بنسبة 8.4% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 49 ألف خريج عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.

واشار التقرير إلى أن اجمالي خريجي الأعمـال والإدارة والقانون بلغ نحو 180 ألف خريج بنسبة 31.7% من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 83 ألف خريج بنسبة 14.5 %، ثم مجال الصحة والرفاه بعـدد 73 ألف خريـج بنسبة 12.8%.

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وبلغ عدد خريجي التعليم العالي من الوافدين 7 ألاف خريج، بنسبة 1.2 ٪ من إجمــالي خريجي التعليم العالي، وفي الدرجات العلمية العليا بلغ عدد المقيدين فيه نحو 240.3 ألـف طالب، منهم 60.5% للدبلوم، 29.0 ٪ للماجسـتير، 10.5٪ للدكتوراه.

وحصل المصريون من الجـــامعات المصرية والأجنبية عام 2018 على 119.8 الف درجة علمية (دبــــلوم، ماجستير، دكتوراه)، مقابل 108.1 ألف درجة علمية عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 10.8٪.

وحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2018 بعدد 55.5 ألف درجة علمية بنسبة 46.4٪، يليها مجال الاعمال والإدارة والقانون بعدد 21.6 ألف درجة علمية بنسبة 18.1٪، ثم مجال الصحه والرفاه بعدد 13.9 ألف درجة علمية بنسبة 11.7%، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 430 درجة علمية بنسبة 0.4٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2018.

وحققت جامعة اسيوط المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2018 بعدد 9.7 ألف درجة علمية بنسبة 8.2٪، يليها جامعة عين شمس بعدد 9.3 ألف درجة علمية بنسبة 7.8٪ ثم جامعة القاهرة بعدد 8.1 ألاف درجة علمية بنسبة 6.8٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 7.7 ألف درجة علمية بنسبة 6.4٪.

وحققت الجامعة الالمانية المرتبة الأولى بين الجامعات الأجنبية التي حصل المصريون منها على درجـــات علمية عام 2018 بعدد 45 درجة علمية بنسبة 16.0٪، يليهـــا امريكا بعدد 31 درجة علمية بنسبة 11.0٪، ثم الصين بعدد 30 درجة علمية بنسبة 10.7٪.

وبلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2863 وافـــــداً عام 2018، مقابل 1628 وافداً عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 75.9 %.