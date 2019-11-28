شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» و«الفاو» يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لمكافحة وانحسار دودة الحشد الخريفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، اتفاقية تعاون مشترك حول مشروع الطوارئ لمكافحة وانحسار دودة الحشد الخريفية.

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وقال وزير الزراعة، إنه وفقًا لهذه الاتفاقية سيتم إتاحة تمويل قدره 350 ألف دولار، للمساعدة الفنية للحد من انتشار هذه الآفة، وخاصة في جنوب مصر، لتكون مصر الحصن المنيع لمنع دخولها إلى دول شمال أفريقيا، وآسيا، لافتًا إلى أنه أيضًا سيتم دعم أساليب المكافحة، وتوعية المزارعين والفنيين، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجيستي لهم، ودعم قدراتهم في مجال المكافحة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك التعاون المشترك من المتوقع أن يكون نموذجًا يحتذى به، للحد من انتشار الآفات، وتحقيق الأمن الغذائي، لمصر ودول المنطقة، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور هام في الحفاظ على الأمن الغذائي خاصة لصغار المزارعين، والعاملين بالقطاع الزراعي ككل، وخاصة مزارعي المحاصيل السكرية، والذرة، والأرز.

وأكد وزير الزراعة أن مصر كان لها دورًا هامًا في مكافحة تلك الآفة منذ بداية ظهورها، حيث تم إدارة الموقف من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة، وتم تنفيذ عمليات مراقبة دقيقة وحثيثة ومستمرة، وذلك لرصد أي تحرك للإصابة، بالإضافة إلى عمليات إحكام السيطرة على الآفة ومنع انتشارها.

«الزراعة» و«الفاو» يوقعان اتفاقية مشتركة لمكافحة دودة الحشد الخريفية