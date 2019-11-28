شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن مالك الأرض المتهم في حريق خط أنابيب البترول بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة ايتاى البارود، إخلاء سبيل «نصر. ع»، 70 سنة، مالك الأرض المار بها خط أنابيب المواد البترولية، والتي اندلع بها حريق بعزبة المواسير في مركز إيتاى البارود بسبب تسريب مواد بترولية، والذي تم القبض عليه عقب الحادث، التي أشرف عليها المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وتبين من التحقيقات أنه قام بتأجير الأرض لاستخدامها لتخزين البصل ولا يعلم عن استغلالها في سرقة المواد البترولية من الأنبوب.

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وكان جهاز الأمن العام نجح في كشف غموض حادث تسرب في المواد البترولية داخل قطعة أرض زراعية، ومنها إلى ترعة بقرية المواسير بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود، والذي أدى لاشتعال النيران فيها وتسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وتوصلت جهود الأمن العام إلى تحديد مرتكبى واقعة سرقة المواد البترولية من الخط المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 7 متهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 2 آخرين هاربين.

وقرر أحدهم باستئجار الأرض محل الواقعة من مالكها، واشترك مع باقي المتهمين بتثبيت محبس على خط الأنابيب المشار إليه مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة، واشتعلت النيران بها، وأرشدوا عن السيارة النقل المواد البترولية المسروقة المستخدمة في الواقعة والخاصة بأحدهم.