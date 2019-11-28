شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لمحافظ الدقهلية الجديد: «هنعمل ماراثون للجميع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل موظفو الديوان العام، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، الخميس، بالزغاريد والورود، خاصة وأنه قضى في المحافظة 4 أشهر في منصب السكرتير العام، حيث تولى المسؤولية في 5 أغسطس الماضي.

وقال «مختار»: «سننظم ماراثون مشى وجري يشارك فيها الشباب والشيوخ ونعطي للشعب طاقة إيجابية تحت شعار للأمام وستكون هذه بداية جديدة للجميع»، مضيفا: «أتشرف بقدومي وتشريفي بالعمل في محافظة المبدعين فهي محافظة عريقة وسنكون على قدر ثقة القيادة السياسية فينا ونعمل حاجة كويسة للبلد كل واحد في قطاعه وفي مجاله».

وتوافد موظفو الديوان العام ومديري المديريات على مكتب المحافظ لتقديم التهنئة وامتلأت الطرقات أمام مكتب المحافظة بـ«بوكيهات الورد».