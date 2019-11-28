شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقطع جولته لتوفير سيارات سرفيس للركاب ويسحب رخص سائقين بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الإمام الغزالى بإمبابة بحى شمال، إجراء رادع من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث قطع المحافظ جولته فور ملاحظة انتظار أعداد كبيرة من المواطنين بموقف السرفيس الموجود بالشارع، لرفض السائقين بالموقف ركوب المواطنين خط رمسيس لرغبتهم فى تقطيع المسافة لتحقيق مكاسب مادية أكبر .

وألزم محافظ الجيزة السائقين بموقف الإمام الغزالى بإمبابة نقل المواطنين إلى خط رمسيس مع الالتزام بالتعريفة المحددة، كما قرر المحافظ سحب تراخيص كل السائقين غير الملتزمين بخطوط السير والممتنعين عن نقل المواطنين .

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قام محافظ الجيزة بتجميع بيانات بعض الركاب وأرقام اللوحات المعدنية لسيارات السرفيس، للتأكد من التزام السائقين بخط السير وعدم ترك السائق للمواطنين فى نهر الطريق، حرصاً من المحافظ على التأكد من إيصال سائقى السرفيس للمواطنين لخطوط سيرهم .

كما وجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بتدعيم الموقف بسيارات إضافية، والتأكيد على السائقين إما الالتزام بالتعريفة المحددة أو سحب التراخيص، كما وجه بالإعلان عن التعريفة وخط السير فى مكان واضح للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، مؤكداً على تكثيف الحملات على المواقف والمتابعة المستمرة لها، خاصة الأماكن التي تشهد كثافات سكانية عالية والخطوط الرئيسية وعدم السماح بالتلاعب بقوت المواطنين، مع تكثيف الحملات فى الفترات الصباحية أثناء نزول المواطنين لأعمالهم.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع المحافظة، والإبلاغ الفورى عن السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المحددة وخط السير، للحد من جشع بعض السائقين وتحقيق الانضباط بالشارع.



محافظ الجيزة يقطع جولته لتوفير سيارات سرفيس للركاب (1)



محافظ الجيزة يقطع جولته لتوفير سيارات سرفيس للركاب (2)

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محافظ الجيزة يقطع جولته لتوفير سيارات سرفيس للركاب (3)



محافظ الجيزة يقطع جولته لتوفير سيارات سرفيس للركاب (4)



محافظ الجيزة يقطع جولته لتوفير سيارات سرفيس للركاب (5)