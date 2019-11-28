شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوافق على ميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، على ميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد مناقشة بنودها فى الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الخميس، بحضور المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات للعام المالى الجديد 2019/2020.

وترصد وزارة الكهرباء لتطوير شبكة نقل الكهرباء 57 مليار جنيه، حيث أن إجمالى تكلفة ما تم تنفيذه حتى الأن من توسعات وأعمال تطوير بشبكة النقل بلغ 50 مليار جنيه، وبانتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء خطوط نقل جديدة بطول 6200 كيلو متر فى 2020، سوف تكون هذه الخطوط شبكة نقل جديدة موازية للشبكة الحالية.

ومن المقرر أن تنتهى الشركة المصرية لنقل الكهرباء من أعمال التوسعات و التطوير بشبكة نقل الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية نهاية العام المقبل بنسبة 100% لينتهى بذلك مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد بمحافظات الصعيد نهائياً.