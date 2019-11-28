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مجلس جامعة القاهرة يستقبل رئيسة اتحاد الطلاب ونائبها للتهنئة بالفوز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، الطالبة دارين خليل أول طالبة ترأس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب مصطفى شريف نائب رئيس الاتحاد، للتهنئة بالفوز فى رئاسة اتحاد طلاب الجامعة.

 

ووجهت دارين خليل، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وفقا لبيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، الشكر لرئيس الجامعة والمجلس لاستقبالهما والترحيب بهما، ووعدت بأن تشهد المرحلة المقبلة تفاعلًا أكبر من جانب الاتحاد والجامعة.

 

وأكدت رئيسة اتحاد طلاب الجامعة، حرص إدارة الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية بكل السبل، وتحقيق مبدأ التواصل بين الطلبة والأساتذة، وطالبت عمداء الكليات بإتاحة وقت للطلاب للمشاركة فى الأنشطة والفعاليات التى تقيمها الجامعة أو الاتحادات بكل كلية.

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