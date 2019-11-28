شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يستقبل رئيسة اتحاد الطلاب ونائبها للتهنئة بالفوز والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت دارين خليل، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وفقا لبيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، الشكر لرئيس الجامعة والمجلس لاستقبالهما والترحيب بهما، ووعدت بأن تشهد المرحلة المقبلة تفاعلًا أكبر من جانب الاتحاد والجامعة.
وأكدت رئيسة اتحاد طلاب الجامعة، حرص إدارة الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية بكل السبل، وتحقيق مبدأ التواصل بين الطلبة والأساتذة، وطالبت عمداء الكليات بإتاحة وقت للطلاب للمشاركة فى الأنشطة والفعاليات التى تقيمها الجامعة أو الاتحادات بكل كلية.
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