شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة..10 معلومات عن الشهادات الإلكترونية لخريجى الثانوية والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نقل وميكنة والتحول الإلكترونى فى بيانات الخريجين فى الشهادات العامة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ويقدم ”الخليج 365” فى 10 خطوات أهم المعلومات عن مشروع التحول الإلكترونى فى بيانات الخريجين.

- نقل بيانات الخريجين منذ عام 1970 حتى عام 2001 من الدفاتر الورقية إلى الكمبيوتر

- البيانات التى يتم نقلها تسهل استخراج بيان النجاح بشكل فورى

- بيانات النجاح منذ عام 2002 حتى الآن مميكنة وإلكترونية ويتم استخراجها بالكمبيوتر

- 25 جنيها رسوم استخراج شهادة بيان النجاح

- بيان النجاح مستند رسمى يقدم فى أى جهة حكومية أو سفارة أو قنصلية

- بيان النجاح يختلف عن شهادة الخريج

- شهادة الخريج يتم الحصول عليها مرة واحدة فى العمر أما بيان النجاح يستطيع الحصول عليه فى أى وقت.

- الشهادة التى يحصل عليها الخريج مرة فى العمر تم استبدالها من كرتونية إلى إلكترونية

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- التحول الإلكترونى فى الشهادات شمل دفعات الثانوية والدبلومات 2015 حتى الآن

- الشهادة مؤمنة وبها علامات مائية لا يستطيع أحد تزوير بياناتها

- تصويب بيانات شهادة المؤهل يشترط حضور الطالب شخصيا للإدارة لتقديم المستندات

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