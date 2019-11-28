شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاب نادر فى سماء مصر والوطن العربى اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربى، اليوم الخميس، ظاهرة نادرة، حيث سيتحرك القمر أمام كوكب المشترى ويحجبه بشكل مؤقت فى ظاهرة تسمى "الاحتجاب"، إلا أنها غير مرئية نظرا لحدوثها فى النهار، حيث يطمس ضوء الشمس بقية الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.

وكشفت الجمعية الفلكية فى جدة فى تقرير لها، أن الظاهرة ستكون بسماء مدينة جدة من الساعة ( 10:04 صباحا بتوقيت جرينتش) مع بداية حركة القمر أمام المشترى وإلى بداية ظهور الكوكب من خلف القمر عند الساعة ( 11:39 صباحا بتوقيت جرينتش).

وكان كوكب عطارد وصل إلى استطالته العظمى الغربية "أقصى مسافة زاوية من الشمس فجر اليوم الخميس"، وهى فرصة مثالية لرصد الكوكب، حيث سيقع منخفضا باتجاه الأفق الشرقى قبل فترة وجيزة من شروق الشمس، وسيكون منتظما فى خط مستقيم ظاهريا مع كوكب المريخ ونجم السماء الأعزل.